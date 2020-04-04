В МЧС назвали причину взрыва в подмосковной пятиэтажке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Газовая колонка стала причиной взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде. В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек - по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что к ликвидации происшествия привлекается 56 человек и 19 единиц техники.

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