Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуеве Фото: Reuters

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Из-под завалов рухнувшего подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них получили медицинскую помощь, сообщил глава города Геннадий Панин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь", - сказал он.

В МЧС России также сообщили, что, по уточненным данным, три человека тяжело пострадали в результате взрыва, один человек погиб.

К разбору завалов на месте взрыва газа в пятиэтажке приступил пожарный кран, территория оцеплена, сообщает "Телеканал 360".

В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" рассказали, что всех жильцов дома размещают в здании соседней школы. Там отметили, что при взрыве не пострадал никто из прохожих: из-за режима самоизоляции площадка была огорожена.

Как сообщалось, в субботу в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки. В результате произошло обрушение второго подъезда с пятого по третий этаж.