Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Из-под завалов рухнувшего подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них получили медицинскую помощь, сообщил глава города Геннадий Панин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь", - сказал он.
В МЧС России также сообщили, что, по уточненным данным, три человека тяжело пострадали в результате взрыва, один человек погиб.
К разбору завалов на месте взрыва газа в пятиэтажке приступил пожарный кран, территория оцеплена, сообщает "Телеканал 360".
В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" рассказали, что всех жильцов дома размещают в здании соседней школы. Там отметили, что при взрыве не пострадал никто из прохожих: из-за режима самоизоляции площадка была огорожена.
Как сообщалось, в субботу в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки. В результате произошло обрушение второго подъезда с пятого по третий этаж.