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Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли, сообщили в службе.

В МЧС РФ подтвердили "Интерфаксу" обнаружение второго погибшего.

Между тем следствие сообщило, что взрыв газа в доме в Подмосковье квалифицирован по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ УК РФ). Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила "Интерфаксу", что в настоящее время опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших.

После разбора завалов будет проведен осмотр места происшествия следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы. "Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом", - сказала Врадий.

В субботу днем в Орехово-Зуево произошел взрыв газа в доме по улице Гагарина.

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