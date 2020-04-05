МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 0:20 завершены аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево",- сказали в пресс-службе.

В субботу днем в Орехово-Зуево произошел взрыв газа в доме по улице Гагарина. В результате были разрушены три этажа во втором подъезде пятиэтажного дома, частично пострадали квартиры первого подъезда. По последним данным, три человека погибли, шестеро пострадали.

В МЧС добавили, что пять пострадавших находятся в ЦРБ Орехово-Зуево, один человек отпущен на амбулаторное лечение.

"На месте работает комплекс "Струна", чтобы определить состояние здания. Дальнейшие работы по восстановлению здания будут проводиться силами муниципального образования", - подытожили в управлении.