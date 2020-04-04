Третий погибший найден на месте взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Ситуация на месте взрыва в Орехово-Зуеве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Тело третьего погибшего обнаружено на месте взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе района.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве обнаружен еще один погибший", - сказали там.

Днем в субботу, 4 апреля, в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. В результате в одном из подъездов обрушились три этажа - с пятого по третий. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

Несколько часов назад подмосковные власти сообщали, что не смогли связаться с четырьмя жителями дома. В МЧС также не исключают, что под завалами остаются люди.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.