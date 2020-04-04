В МЧС не исключили, что под завалами дома в Подмосковье остались люди

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве может увеличиться, заявил журналистам начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

"В настоящий момент проводятся работы по демонтажу плит перекрытия. Есть предположение, что могут быть ещё пострадавшие", - сказал он.

Порядка шести часов нужно спасателям для полного разбора завалов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

Он сообщил, что спасатели проведут перекличку среди жителей пострадавшего дома. Вскоре их обеспечат горячим питанием.

"Но я предлагаю в 17 часов, предварительно, встретиться для того, чтобы ответить на вопросы. По тому, как можно заходить в квартиры, как и чем помочь и так далее. Все организационные и бытовые вопросы мы берем на себя такую встречу проведем", - отметил он.

В свою очередь, глава муниципалитета Геннадий Панин призвал жильцов пострадавшего дома собраться отдельно и обзвонить соседей. "Если они уже у своих родственников, у них всё хорошо - пусть остаются, не надо создавать суеты и приходить сюда", - сказал он в эфире "Телеканала 360".

"Не расходитесь, будьте здесь, чтоб нам было легче провести перекличку по каждой квартире. Остальных, кого не найдем здесь, будем обзванивать", - отметил Панин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщил исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.

"По нашим данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело, это дело поставлено прокуратурой области на контроль", - сказал он в субботу в эфире телеканала "360", не уточнив, о какой статье Уголовного кодекса идет речь.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава ведомства Александр Бастрыкин направил к месту происшествия следователей-криминалистов главного управления криминалистики СК, имеющих опыт расследования подобных происшествий.

В субботу днем в Орехово-Зуево произошел взрыв газа в доме по улице Гагарина. По последним данным МЧС, один человек погиб, пострадали семь человек, из них пять доставлены в больницу.