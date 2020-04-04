Жителям Подмосковья разрешили ездить на автомобилях в ближайший гипермаркет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области расширен список случаев, при которых жители могут покидать места проживания, в частности теперь им разрешены поездки на личном автотранспорте до ближайших продуктовых гипермаркетов, соответствующее постановление размещено на сайте подмосковного правительства.

"Обязать: граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев (...) следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства", - сказано в документе.

Также жители Московской области теперь могут посещать ближайшую станцию переливания крови с целью донорства.

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 власти Московской области вслед за Москвой с 30 марта запретили жителям региона покидать дома, кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы и обратно (если работа не приостановлена), похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выноса мусора и выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома).