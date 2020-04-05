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Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут
Фото: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация в Подмосковье пока не требует введения пропускного режима, заявляет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как написал написал в своем инстаграме глава региона, он рассчитывает, что прибегать к этим мерам вообще не придется.

Воробьев уточнил, что даже если такой режим будет введен, все жизнеобеспечивающие организации будут обеспечены пропусками в первую очередь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что в столице на данный момент нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции. Оперативный штаб Москвы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции разъяснял, что приезжать в Москву можно, также можно выезжать из города - в частности, не вводится ограничений на пересечение границы Москвы и Московской области в обоих направлениях.

Воробьев также сообщил, что полномочиями штрафовать за нарушение режима повышенной готовности в Московской области наделили 12 ведомств региона. Губернатор пояснил, что на интернет-портале правительства Московской области (mosreg.ru) представлена подробная информация о данных ведомствах и перечень штрафных санкций.

Московская область Подмосковье Андрей Воробьев

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