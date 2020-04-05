Столичный Роспотребнадзор потребовал обеспечить водителей автобусов антисептиками

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор направил предписание о проведении дополнительной санитарной обработки общественного транспорта, каршеринга и такси, а также предоставления водителям одноразовых масок и антисептиков для рук.

Как уточнили в ведомстве, также по результатам осмотра перед рейсом рекомендовано не допускать к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций.

По окончании рабочей смены (или не менее двух раз в сутки при длительных маршрутах) и после высадки пассажиров необходимо проветрить салон, провести влажную уборку и профилактическую дезинфекцию "путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, частей спинок".

Дептрансом запущен сайт, на котором размещается информация о мерах по усилению дезинфекционного режима для объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Также организована горячая линия для жалоб о санитарном состоянии автомобиля, такси или каршеринга +7 (495) 539-54-54; 3210 - с мобильного телефона.