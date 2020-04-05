Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России рекомендовал всем продолжающим работать и контактировать с другими людьми использовать маски и перчатки.

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

Им рекомендовано носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами.

Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими средствами индивидуальной защиты.

"Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы", - отмечают в Минздраве.