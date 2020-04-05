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Роспотребнадзор предписал дезинфицировать подъезды в Москве не реже раза в сутки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Дезинфекция подъездов домов, включая лестничные клетки, должна проводиться не реже раза в сутки, сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве.

Соответствующие рекомендации по проведению дезинфекционной обработки в многоквартирных домах ведомство направило в организации ЖКХ Москвы.

"Дезинфекционной обработке подлежат подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши... Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должны проводиться не менее 1 раза в сутки", - говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора .

Кроме того, уборщики от управляющих компаний должны обрабатывать дезинфицирующим средством дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки лифта, зеркала в них, кнопки домофона и другие контактные поверхности помещений общего пользования.

По данным на 5 апреля в столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.

Москва Роспотребнадзор

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