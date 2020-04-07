В Новой Москве пьяный отец на ночь забыл своего сына-младенца на улице

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как, будучи пьяным, оставил своего новорожденного ребенка в коляске на целую ночь на улице в Новой Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 4 апреля отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил своего сына-младенца на улице Железнодорожной в поселке Щербинка без присмотра. Утром ребенка обнаружил мимо проходящий мужчина, который обратился в правоохранительные органы", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, ребенка осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Иванова отметила, что в ближайшее время будет обеспечена явка мужчины 1997 года рождения к следователям.