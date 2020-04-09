Несовершеннолетняя роженица выбросила младенца из окна на юге Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Новорожденный младенец госпитализирован, после того как молодая мать выбросила его из окна квартиры на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

По его словам, несовершеннолетняя беременная, отказавшись от квалифицированной медпомощи, родила ребенка дома и решила выбросить его из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

Собеседник агентства отметил, что выжившего младенца обнаружил неизвестный. Младенца поместили в больницу для оказания медицинской помощи.