В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

Она напомнила, что пациентам, у которых болезнь протекает в легкой форме, предлагается пройти лечение на дому.

"Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке. Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тыс. удаленных консультаций", - сказала Ракова.

По данным на 7 апреля, в столице зарегистрировано 5181 случае COVID-19, за сутки прирост составил 697 случаев. После выздоровления выписаны 222 человека.

Между тем за нарушение обязательного карантина пациентов наказывают. Их штрафуют и сразу же госпитализируют.