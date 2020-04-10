Судебные приставы предложили на полгода прекратить взыскивать долги с граждан

В ФССП также задумались, не запретить ли до конца года непосредственные контакты приставов с должниками

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов обсуждает с Минюстом планы приостановить на полгода взыскание долгов с граждан и малого бизнеса, сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов.

"Мы сейчас совместно с министерством юстиции, другими государственными органами обсуждаем вопросы по реализации возможных исполнительных гарантий. По нашему мнению, они могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал он на Петербургском юридическом онлайн форуме.

ФССП также обдумывает возможность исключить до конца 2020 года непосредственный контакт приставов с должниками - "выход в адрес должника и арест его имущества, в том числе с его изъятием".