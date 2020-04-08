Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами пожара в доме престарелых в районе Кунцево на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным информированного источника, еще около 10 человек пострадали.

Было "спасено 50 человек, они переданы медикам для проверки состояния".

Пожар в доме престарелых по адресу: 3-я Мякининская, д. 12 был ликвидирован в 22:20. Горел электрокабель на 1, а также -1 этажах, пожар локализовали на площади 15 кв. метров.

В пресс-службе МЧС заявили, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты - изымаются записи с камер видеоблюдения и опрашиваются свидетели.