В Москве упрощен порядок выплат безработным

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве упростили порядок выплат для тех, кто недавно потерял работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Теперь для получения выплаты не нужно проходить несколько собеседований и предъявлять документы об отказе в приеме на работу. Оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам собеседника агентства, начисление выплат произойдет в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

В Москве ранее была введена региональная компенсационная выплата - она составляет 19500 рублей в месяц вместе с пособием по безработице.

Такие выплаты смогут получить москвичи, которые потеряли работу в этом году и отработали сначала года не менее 60 календарных дней. Эта выплата для людей, у которых не было бы проблем с работой, если бы не эпидемия коронавируса. Компенсация положена гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в Москве.