Столица начала выплачивать москвичам пособия по безработице

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первые выплаты повышенного размера пособия по безработице в размере 19500 рублей в месяц с учетом региональной доплаты начались в четверг в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Выплаты начались по поручению президента РФ Владимира Путина, "по ускоренному и максимально упрощенному порядку", отметил мэр. По его словам, недавно потерявшие работу москвичи смогут подать заявку на получение пособия на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг.

Там необходимо заполнить электронную форму и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Также необходимо указать наличие несовершеннолетних детей.

"Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется. Ждать 10 дней для признания безработным тоже не придется. Специалисты Центра занятости проверят документы и назначат выплату за более короткий срок - от 2 до 4 дней", - отметил Собянин.

Он напомнил, что максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19500 рублей в месяц, в том числе 12130 рублей - федеральное пособие, 7370 рублей - доплата из бюджета Москвы.

По словам Сергея Собянина, программа таких выплат будет действовать до 30 сентября. "Но я надеюсь, что так долго - целых полгода - эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее", - добавил он.

О намерении ввести региональную компенсационную выплату москвичам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, Собянин сообщал в конце марта.