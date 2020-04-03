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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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Главный архитектор Москвы допустил появление новых форматов недвижимости из-за пандемии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса может подтолкнуть к созданию новых форматов городской недвижимости, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Ситуация с распространением вируса может привести к появлению новых форматов недвижимости в городе. Например, это могут быть небольшие пространства или помещения для общения людей небольшими группами, а возможно и какие-то хранилища", - заявил Кузнецов на онлайн-конференции в пятницу.

По его словам, это естественный процесс, так как архитектура - отражение жизни и, безусловно, любое явление оставляет в ней след.

Ранее эксперты уже предполагали, что последствия ограничений на фоне вируса, а также падение экономических показателей могут привести к изменению видов использования объектов коммерческой недвижимости.

"Столичные ТЦ могут перепрофилироваться в некие точки дистрибуции, склады", - говорила, в частности, партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY Ольга Архангельская.

Москва Сергей Кузнецов COVID-19

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