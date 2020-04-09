Заммэра Москвы уточнил информацию по пострадавшим при взрыве в столичном бизнес-центре

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Хлопок произошел на одном из этажей бизнес-центра на Второй Брестской улице в Москве около 13:30 четверга, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам; по его словам, в результате пострадали две женщины.

"В результате примерно полтора десятка окон были выбиты, посыпались", - сказал Бирюков. По его информации, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы. Заммэра позднее уточнил, что также пострадала еще одна женщина, которая в момент взрыва находилась на улице.

"Других пострадавших нет. Разрушений несущих конструкций тоже нет", - подчеркнул заммэра.

Бирюков также сообщил, что в результате взрыва пострадали только легкие перегородки на этаже. "Сейчас проводятся следственные мероприятия", - уточнил заммэра. Чиновник добавил, что на том этаже, где произошел взрыв, велись ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что днем в четверг в бизнес-центре на 2-й Брестской улице из-за разгерметизации кислородного баллона во время ремонта произошел взрыв. В столичном главке Следственного комитета сообщали, что, по предварительным данным, в результате разрыва газового баллона пострадали два человека, проводится доследственная проверка. В МЧС уточнили, что взрыв с последующим возгоранием произошел в бойлерной БЦ на десятом этаже.