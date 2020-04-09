МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Медики осматривают трех человек после взрыва в здании в центре Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС подтвердили, что в московском бизнес-центре на 2-й Брестской произошел взрыв.

Отмечается, что в 13:39 поступило сообщение о пожаре на 2-й Брестской улице, дом 8. По прибытии было установлено, что на 10 этаже "произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. метров". Его оперативно потушили, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало.

В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что медики осматривают трех человек после взрыва. "В настоящий момент осматриваются три человека, по предварительным данным, у них незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, взрывом повреждены 12 припаркованных у здания автомобилей.