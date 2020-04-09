Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Медики осматривают трех человек после взрыва в здании в центре Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС подтвердили, что в московском бизнес-центре на 2-й Брестской произошел взрыв.

Отмечается, что в 13:39 поступило сообщение о пожаре на 2-й Брестской улице, дом 8. По прибытии было установлено, что на 10 этаже "произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. метров". Его оперативно потушили, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало.

В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что медики осматривают трех человек после взрыва. "В настоящий момент осматриваются три человека, по предварительным данным, у них незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, взрывом повреждены 12 припаркованных у здания автомобилей.

Москва МЧС

Новости по теме

Новости

В московском бизнес-центре произошел взрыв

В московском бизнес-центре произошел взрыв

Мэрия опровергла, что журналистам и волонтерам выдают QR-коды для поездок по Москве

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Более 40 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');