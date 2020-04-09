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При взрыве в бизнес-центре в Москве пострадали двое

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - При взрыве в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве пострадали два человека. По факту началась доследственная проверка, сообщили в городском управлении СКР. Следователи предполагают, что в здании в ходе строительных работ взорвался газовый баллон.

На месте работают следователи и криминалисты управления.

Источник "Интерфакса" говорил, что пострадали трое, они получили незначительные травмы.

Взрывом выбило стекла на многих этажах. Собеседник "Интерфакса" уточнил, что повреждения получили 12 машин, припаркованных у здания.

В МЧС уточнили, что информацию о взрыве получили в 13:39 в четверг. По данным спасателей, в бизнес центре по адресу 2-я Брестская улица, 8, произошел взрыв в бойлерной на десятом этаже. На месте взрыва произошел пожар площадью 5 квадратных метров.

СКР Москва МЧС

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