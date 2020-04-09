В московском бизнес-центре произошел взрыв

По данным источника, во время ремонтных работ взорвался водонагреватель

Фото: Инна Шимкова/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в здании бизнес-центра в центре столицы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным собеседника агентства, взрыв был на девятом этаже здания на 2-ой Брестской улице. По его словам, в здании бизнес-центра, в частности находится Мосгосэкспертиза.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации.

В бизнес-центре "Панорама" на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв. На 8-м этаже здания выбиты все стекла.



Напротив бизнес-центра находится посольство Словакии pic.twitter.com/0YOFtpsXQJ — ntvru (@ntvru) April 9, 2020

Информированный источник уточнил, что в здании на девятом этаже проводился ремонт. "Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель", - сказал собеседник "Интерфакса".

В помещении выбило окна. По предварительным данным, никто не пострадал.