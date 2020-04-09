В московском бизнес-центре произошел взрыв
По данным источника, во время ремонтных работ взорвался водонагреватель
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в здании бизнес-центра в центре столицы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
По данным собеседника агентства, взрыв был на девятом этаже здания на 2-ой Брестской улице. По его словам, в здании бизнес-центра, в частности находится Мосгосэкспертиза.
"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации.
В бизнес-центре "Панорама" на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв. На 8-м этаже здания выбиты все стекла.— ntvru (@ntvru) April 9, 2020
Напротив бизнес-центра находится посольство Словакии pic.twitter.com/0YOFtpsXQJ
Информированный источник уточнил, что в здании на девятом этаже проводился ремонт. "Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель", - сказал собеседник "Интерфакса".
В помещении выбило окна. По предварительным данным, никто не пострадал.