Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

В московском бизнес-центре произошел взрыв

По данным источника, во время ремонтных работ взорвался водонагреватель

В московском бизнес-центре произошел взрыв
Фото: Инна Шимкова/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в здании бизнес-центра в центре столицы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным собеседника агентства, взрыв был на девятом этаже здания на 2-ой Брестской улице. По его словам, в здании бизнес-центра, в частности находится Мосгосэкспертиза.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации.

Информированный источник уточнил, что в здании на девятом этаже проводился ремонт. "Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель", - сказал собеседник "Интерфакса".

В помещении выбило окна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Москва

Новости

МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Мэрия опровергла, что журналистам и волонтерам выдают QR-коды для поездок по Москве

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Более 40 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');