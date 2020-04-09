В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении и оштрафованы.

"Во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе указом мэра. Судами назначен штраф в размере 15 тысяч рублей в отношении каждого правонарушителя", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Это первые штрафы по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), связанным с нарушением самоизоляции в отношении девяти москвичей.

По словам Солоповой, в настоящее время на рассмотрении в Щербинском и Тверском судах находятся по два материала об аналогичных правонарушениях.

Так, Коптевский суд признал виновным в правонарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве. Как отмечается, у него не было оснований, предусмотренных указом мэра Москвы от 5 марта и постановлением губернатора Московской области от 12 марта.

Второй штраф вынес Преображенский суд в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом она сорвала оградительную ленту.

Кроме того, семь аналогичных материалов были рассмотрены Щербинским судом Москвы.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.