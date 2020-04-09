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Гулявших по Тюмени горожан оштрафовали за нарушение режима повышенной готовности

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Тюмени Ленинский суд оштрафовал трех человек за нарушение введенного в регионе режима повышенной готовности. Установлено, что 3 апреля они гуляли, сообщила пресс-служба суда. Каждый получил штраф по 1000 рублей.

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Суд признал их виновными в нарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

В Тюменской области режим повышенной готовности действует с 17 марта, режим самоизоляции - с 3 апреля.

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Сеул, Южная Корея
Тюмень Тюменская область коронавирус Ленинский суд

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