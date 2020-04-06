Суд оштрафовал Иисуса Воробьева, задержанного на Патриарших прудах с собакой

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Воробьев был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), сказали в суде.

Задержание Иисуса на Патриарших

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 4 апреля на Патриарших прудах в Москве выгуливающего собаку мужчину, нарушившего режим самоизоляции. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, сотрудники полиции "неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции".

"На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД "Хамовники", - сказал Васенин.

Сам Воробьев виновным себя не считает. "На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", - заявил мужчина в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Действия сотрудников МВД в ситуации с Воробьевым раскритиковал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.