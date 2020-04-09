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На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Фото: Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

"На территории столицы увеличено количество нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы. Им поставлена задача выявлять граждан, не соблюдающих предписания Роспотребнадзора или нарушающих режим самоизоляции", - сказал Васенин в четверг "Интерфаксу".

Пандемия коронавируса

По его словам, на сегодняшний день в отношении нарушителей ограничительных мер составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях.

Васенин отметил, что сотрудники полиции напоминают гражданам о введенных ограничениях и предупреждают о недопустимости нарушения установленных запретов. "Необходимо свести к минимуму перемещения по городу, лучше всего оставаться дома", - заключил представитель управления.

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции, включающий серьезные ограничения, действует в столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина до 1 мая.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения): девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении и оштрафованы на 15 тыс. руб. каждый.

"Во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе указом мэра. Судами назначен штраф в размере 15 тысяч рублей в отношении каждого правонарушителя", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, в настоящее время на рассмотрении в Щербинском и Тверском судах находятся по два материала об аналогичных правонарушениях.

Так, Коптевский суд признал виновным в правонарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы от 5 марта и постановлением губернатора Подмосковья от 12 марта. Второй штраф вынес Преображенский суд в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом она сорвала оградительную ленту.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, задержавшим мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Владимир Васенин МВД

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