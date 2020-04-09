На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Фото: Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

"На территории столицы увеличено количество нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы. Им поставлена задача выявлять граждан, не соблюдающих предписания Роспотребнадзора или нарушающих режим самоизоляции", - сказал Васенин в четверг "Интерфаксу".

По его словам, на сегодняшний день в отношении нарушителей ограничительных мер составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях.

Васенин отметил, что сотрудники полиции напоминают гражданам о введенных ограничениях и предупреждают о недопустимости нарушения установленных запретов. "Необходимо свести к минимуму перемещения по городу, лучше всего оставаться дома", - заключил представитель управления.

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции, включающий серьезные ограничения, действует в столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина до 1 мая.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения): девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении и оштрафованы на 15 тыс. руб. каждый.

"Во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе указом мэра. Судами назначен штраф в размере 15 тысяч рублей в отношении каждого правонарушителя", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, в настоящее время на рассмотрении в Щербинском и Тверском судах находятся по два материала об аналогичных правонарушениях.

Так, Коптевский суд признал виновным в правонарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы от 5 марта и постановлением губернатора Подмосковья от 12 марта. Второй штраф вынес Преображенский суд в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом она сорвала оградительную ленту.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, задержавшим мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.