Число жертв коронавируса в Москве достигло 50

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на пятницу.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 50.

"Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, хроническим бронхитом страдали четверо из скончавшихся.

"Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице", - добавили в штабе.

По данным на утро четверга, в Москве было выявлено 6698 случаев заболевания COVID-19, 313 человек вылечились от инфекции.