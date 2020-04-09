Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жителей Москвы, нарушающих карантин по коронавирусу и передвигающихся на личных автомобилях, с 10 апреля начнут штрафовать, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - сообщил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что такая мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине, то есть больных коронавирусом на домашнем лечении, их близких родственников, контактировавших с заболевшими COVID-19 людьми, а также тех, кто вернулся из-за границы.

"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы", - добавил мэр.