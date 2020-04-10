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Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку столичного бизнеса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Столичный бизнес получит поддержку в размере 25 млрд рублей, сообщили в оперативном штабе по экономике.

"Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам в пятницу.

По информации мэрии, получить городскую поддержку также смогут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им надо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал, подчеркнули в штабе.

Там напомнили, что в Москве дополнительно действует решение правительства России. "Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса - например, увеличенные пособия по безработице", - сообщили в штабе.

В Москве выплаты по безработице повышены до 19 500 рублей в месяц.

Оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам возглавляет заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Москва

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