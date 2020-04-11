Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Любые работы по благоустройству на территории Москвы приостанавливаются с полуночи субботы, 11 апреля, до особого распоряжения, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в пятницу.

"По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения", - рассказал Бирюков журналистам.

Он подчеркнул, что исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

В пятницу вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, с понедельника "на неделю с возможным продлением" ограничивается или прекращается работа большинства предприятий. Будут приостановлены и стройки, кроме возведения медицинских объектов, а также непрерывных работ по строительству и обслуживанию объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

"Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ", - написал Собянин в блоге, отметив, что и им следует максимально перевести сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, со следующей недели в Москве начнут вводить спецпропуска.