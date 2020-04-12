Полиция в Москве может требовать у автомобилистов электронный пропуск

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Любой сотрудник органов внутренних дел может остановить автомобиль и потребовать от водителя предъявить электронный пропуск для передвижения по Москве, сказал "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Как пояснил депутат, норма о нарушении режима повышенной готовности с помощью транспортного средства, за которую предполагается штраф в пять тысяч рублей, в городском законодательстве была "спящей" до момента введения правил передвижения на личном транспорте. С новым указом мэра Москвы заработают правила передвижения на личном транспорте и можно составлять протокол в случае нарушения.

Щитов пояснил, что сотрудники Росгвардии не могут составлять протоколы о нарушениях. В их полномочиях только поинтересоваться о перемещениях гражданина.