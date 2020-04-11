Москалькова назвала обоснованным введение пропусков в Москве

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Введение в Московском регионе цифровых пропусков для контроля за режимом самоизоляции является вынужденной, но обоснованной мерой, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это решение соразмерно угрозе распространения коронавируса. Москва вынуждена защищаться", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она напомнила, что число заболевших в Москве и Московской области возросло.

Москалькова также обратила внимание на необходимость чёткого описания всех процедур оформления пропусков, чтобы у граждан не возникало трудностей.

Ранее мэр Москвы объявил о подписании им указа, который вводит обязательные пропуска для поездок по Москве на личном и общественном транспорте.