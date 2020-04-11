Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 691 719+96 369

Большинство москвичей остались дома в субботний вечер

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома, соблюдает требования режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 составляет 3,7. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс также был уровне 3,7.

В обычный день, до коронавируса, индекс в 20:00 в Москве составлял 2,1, сообщил "Яндекс".

Высокий показатель самоизоляции отмечается в некоторых городах Московской области: Зеленограде (4,0), Лобне (3,9), Долгопрудном (3,9), Щелкове (3,9), Электростали (3,9), Железнодорожном (3,9), Подольске (3,9) и Коломне (3,9).

Лидерами антирейтинга вечернего индекса от "Яндекса" в Подмосковье стали Котельники (3,0), Реутов (3,1) и Видное (3,2).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен нулю, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Для поездки из Москвы в Подмосковье нужно заказывать один пропуск

Пандемия коронавируса

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

В Москве оштрафованы уже 26 нарушителей обязательного карантина по COVID-19

Сотрудников столичной полиции начнут проверять на коронавирус

"Индекс самоизоляции" москвичей вырос и достиг 3,9

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Третью масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье

Третью масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');