Большинство москвичей остались дома в субботний вечер

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома, соблюдает требования режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 составляет 3,7. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс также был уровне 3,7.

В обычный день, до коронавируса, индекс в 20:00 в Москве составлял 2,1, сообщил "Яндекс".

Высокий показатель самоизоляции отмечается в некоторых городах Московской области: Зеленограде (4,0), Лобне (3,9), Долгопрудном (3,9), Щелкове (3,9), Электростали (3,9), Железнодорожном (3,9), Подольске (3,9) и Коломне (3,9).

Лидерами антирейтинга вечернего индекса от "Яндекса" в Подмосковье стали Котельники (3,0), Реутов (3,1) и Видное (3,2).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен нулю, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.