Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

"Индекс самоизоляции" повысился в Москве в сравнении с прошлым понедельником

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 8:00 понедельника, 13 апреля, составляет 3,7. "Большинство людей дома", - следует из статистики.

Пандемия коронавируса

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс был равен 4,2. При этом неделю назад, 6 апреля, в разное время дня индекс варьировался в районе показателя 3,0.

Низкий уровень городской активности для утра понедельника зафиксирован также в некоторых городах Московской области. Так, в поселении Московском индекс составил 4,2, 4,0 - в Дубне и Королёве, 3,9 - в Серпухове, Орехово-Зуево, Красногорске, Ивантеевке, Лыткарино, Железнодорожном и Зеленограде.

Меньше всего, по данным "Яндекса", соблюдают самоизоляционные мероприятия в Солнечногорске (3,2), Фрязино (3,3), Обнинске (3,3), Котельниках (3,4), Пушкино (3,4), Ногинске (3,4) и Ступино (3,4).

"Индекс самоизоляции"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Режим самоизоляции и пропуска для поездок по Москве

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

С 13 апреля в Москве начинается оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси. Соответствующий указ о введении в городе пропускного режима подписал на днях Собянин. Пропускная система будет носить заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а "перечень уважительных причин для поездок является открытым".

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Индекс самоизоляции Яндекс Москва

Новости по теме

Новости

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве составят до 40 тыс. рублей

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве составят до 40 тыс. рублей

В мэрии Москвы зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи пропусков

В мэрии Москвы зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи пропусков

Главврач больницы в Коммунарке привел актуальные данные по пациентам с COVID-19

В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Пять человек спасены из горящего дома на юго-западе Москвы

Более 100 человек эвакуировали из горящего дома на юго-западе Москвы

Многоэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы на площади 1 тыс. кв. м,

В Москве "индекс самоизоляции" достиг 4,0

Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');