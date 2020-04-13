"Индекс самоизоляции" повысился в Москве в сравнении с прошлым понедельником

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 8:00 понедельника, 13 апреля, составляет 3,7. "Большинство людей дома", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс был равен 4,2. При этом неделю назад, 6 апреля, в разное время дня индекс варьировался в районе показателя 3,0.

Низкий уровень городской активности для утра понедельника зафиксирован также в некоторых городах Московской области. Так, в поселении Московском индекс составил 4,2, 4,0 - в Дубне и Королёве, 3,9 - в Серпухове, Орехово-Зуево, Красногорске, Ивантеевке, Лыткарино, Железнодорожном и Зеленограде.

Меньше всего, по данным "Яндекса", соблюдают самоизоляционные мероприятия в Солнечногорске (3,2), Фрязино (3,3), Обнинске (3,3), Котельниках (3,4), Пушкино (3,4), Ногинске (3,4) и Ступино (3,4).

"Индекс самоизоляции"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Режим самоизоляции и пропуска для поездок по Москве

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

С 13 апреля в Москве начинается оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси. Соответствующий указ о введении в городе пропускного режима подписал на днях Собянин. Пропускная система будет носить заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а "перечень уважительных причин для поездок является открытым".