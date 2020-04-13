Голикова заявила об устойчивой тенденции роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об устойчивой тенденции роста числа заболевших коронавирусом в России.

"Устойчивая тенденция роста - от 16 до 18% (каждые сутки - ИФ) . За вчерашний день - 16,2% по России, по Москве - 13,3%. По Московской области - 36,4%. По России, исключая Москву и Московскую область - 16,6%", - сказала Голикова в понедельник на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке в России.

Она отметила, что основное увеличение числа заболевших - 72,3% - приходится на два региона - Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7% новых заболевших.

"Показатель заболеваемости по России - 12,5 человек на 100 тысяч заболевших. Москва и Московская область - лидеры распространения, но далее следуют по рангу Коми - 24,6 человека на 100 тыс., Мурманская область и Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя", - сказала Голикова.

Антитела к коронавирусу будут, в первую очередь, искать у врачей

Вице-премьер также сообщила, что тест-системы для определения антител к коронавирусу, которые в понедельник поступят в Москву, будут в первую очередь использоваться для тестирования врачей.

"На прошлой неделе в пятницу (10 апреля - ИФ) зарегистрирована ИФА (иммуноферметный анализ - ИФ) тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть, имея в виду, что население переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел", - сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, Россия - одна стран-лидеров, которые проводят тестирование своего населения на коронавирусную инфекцию. По ее словам, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять заболевание.

"Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование. На сегодняшний день в РФ тестирование проведено на 1 млн 360 тыс. исследований", - заявила Голикова.

Для борьбы с коронавирусом в регионах развернут почти 100 тыс. коек

Кроме того, вице-премьер сообщила, что для борьбы с коронавирусом в российских регионах планируется развернуть 95 тыс. коек, из них 40 тыс. уже готовы.

"Мы ведем и завершим сегодня по сути дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов для разворачивания этих коек - дополнительно к тем 33 млрд рублей, которые уже были выделены", - продолжила Голикова.

Кроме того, по ее словам, в понедельник была завершена "финансовая оценка поддержки федеральных коек, которые являются большим подспорьем для Москвы и других регионов страны, где такие койки сегодня имеются".

"Мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять по регионам страны, а он будет существовать у нас как необходимый для страховки", - добавила вице-премьер.

Голикова рассказала, что в настоящее время в лечебные учреждения направляются больные коронавирусом со средней, тяжелой и крайне тяжелой формами протекания болезни, все остальные - лечатся дома.

"Сегодня Москва разворачивает с учетом того, как складывается ситуация, первичное звено, чтобы правильно провести диагностику. Она разворачивает порядка 40 поликлинических учреждений первичного звена здравоохранения Москвы, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и определить, нужна или не нужна госпитализация", - сказала она.