"Индекс самоизоляции" москвичей в понедельник составил 3,9

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются требований режима самоизоляции и находятся дома, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 составляет 3,9.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в это же время индекс был равен 4,0. При этом в обычный день, до коронавируса, индекс составлял 1,9.

По данным "Яндекса", достаточно высокий показатель домоседов зафиксирован и в некоторых городах Московской области: в Электростали (4,1), Лыткарино (4,1), Серпухове (4,0), Воскресенске (4,0), Балашихе (4,0), Железнодорожном (4,0), Люберцах (4,0), Подольске (4,0), Красногорске (4,0), Лобне (4,0), Королёве (4,0), Щелкове (4,0), Фрязино (4,0).

Среди подмосковных городов с показателем наибольшего уровня городской активности на данный момент времени лидируют: Солнечногорск (3,5), Котельники (3,5), Ногинск (3,6), Пушкино (3,6), Домодедово (3,6).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если она не приостановлена; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

С 13 апреля в Москве началось оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси. Пропускная система будет носить заявительный характер.