В преддверии введения пропусков дороги Москвы опустели и закончилось импортное пиво

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московские дороги опустели в преддверии запуска в столице пропускной системы, пробок нет даже на въездах в город, несмотря на выборочный досмотр автомобилей полицейскими на импровизированных постах.

Как передает корреспондент "Интерфакса" дороги в Москве свободны, личных автомобилей практически нет ни в центре, ни на окраинах города. В основном по дорогам курсирует многочисленная уборочная техника и транспорт спецслужб: полиции и скорой помощи. В большинстве реанимобилей как медики так и водители одеты в защитные комбинезоны белого цвета и защитные респираторы.

На дорогах посты, на улицах - никого

На въездах в город вновь появились полицейские посты. Их сооружают прямо на дороге из подручных средств, занимая одну-две полосы на вылетных магистралях. Как правило они огорожены пластиковыми дорожными ограждениями. На посту дежурят сотрудники ДПС, полиции и вооруженные ОМОНовцы.

Они выборочно останавливают для проверки автомобили в основном с региональными номерами. Однако даже несмотря на вынужденное сужение проезжей части поток автомобилей в сторону центра настолько мал, что заторов не возникает.

На выездах из города в сторону области полицейских постов нет.

Также нет их и на въездах в крупные подмосковные города, например Одинцово и Люберцы, а также на региональных дорогах между районами Московской области.

При этом нарядов полиции ни в центре, ни на окраинах практически нет. Лишь по Бульварному кольцу гуляют по двое сотрудники Росгвардии. Прогулочный зоны в центре бульваров оцеплены металлическими ограждениями. Людей на бульварах нет.

Москвичи раскупили пиво и остались дома

Большинство москвичей в понедельник предпочли остаться дома. Некоторые, получив на почту минувшей ночью соответствующие долгосрочные электронные пропуска все же отправились на работу в основном на общественном транспорте. По данным на 14:00 мск индекс самоизоляции Яндекса составлял в Москве 3.1 по пятибальной шкале.

В гипермаркетах столицы резко снизилось число покупателей. Очередей на кассах гипермаркета "Ашан" в ТЦ "Мега Теплый стан", а также "Глобус" в Коммунарке нет вовсе. На полках в изобилии представлен весь ассортимент товара. Редкие покупатели перестали скупать оптовыми партиями гречку и туалетную бумагу.

Большинство покупателей продолжает носить в магазине маски и перчатки, а ручки тележек обрабатывают санитайзерами.

Тем временем, очереди образовываются у касс в некоторых алкомаркетах. В частности несмотря на дневное время немало желающих закупиться впрок наблюдается в алкомаркете "Ароматный мир" на Профсоюзной улице.

Некоторые магазины начали торговать пивом с доставкой на дом. Деньги они как правило просят переводить после получения товара по номеру телефона на банковский счет, чеков не выдают. Доставляют пиво как правило сами сотрудники магазинов. Независимые сервисы доставки принимать такой товар отказываются.

"Мы заранее оформили пропуска всем нашим сотрудникам. Так что будем доставлять и после 15 апреля (когда в Москве будет введен пропускной режим). Куда скажите, туда привезем. Такси работают, транспорт работает, не проблема", - сказал в беседе с "Интерфаксом" собственник одного из пивных магазинов в столичном районе Коньково на условиях анонимности.

При этом он сообщил о резком росте спроса на пиво, но посетовал, что поставщики оказались неготовы к к ограничениям в связи с коронавирусом.

"Спрос такой, что все запасы раскупили за неделю. У поставщиков иностранного пива почти не осталось. Транспорт и логистика остановлены. Наши московские крафтовые пивоварни продолжают варить, но ценник на фоне ограничения предложения в закупке они резко увеличили. Теперь работаем с регионами, с мелкими пивоварнями. На них у поставщиков низкие цены", - сказал он.

Практически опустели и прилавки у торговцев продовольствием на рынках. Некоторые точки вынуждены закрываться Первыми закрытие границ ощутили продавцы так называемой "санкционной продукции".

"Мы хорошо закупились заранее, спрос еще неделю назад был невероятный. Он остается в общем-то, но товар распродали почти весь, а новый взять негде. Все остановлено. Границы закрыты, Белоруссия закрыта", - рассказала "Интерфаксу" продавец Велозаводского рынка Татьяна.

Нет очередей и в аптеках и на заправках.

Рестораны готовятся к закрытию

Некоторые несетевые кафе, которые до последнего времени работали исключительно на доставку могут закрыться после 15 апреля в связи с введением пропускного режима.

"Мы еще решаем, будем ли работать дальше. Наверное закроемся. Сегодня к вечеру станет понятно успеют ли нам пропуска сделать или нет. Хозяин вечером приедет, будем разговаривать", - заявил "Интерфаксу" Олег, пиццайола итальянского кафе в районе Беляево.

В то же время в спальных районах Москвы и городах-спутниках после закрытия кафе и ресторанов стали появляться демократичные заведения, работающие на доставку. В основном они предлагают кухню Центральной Азии и Кавказа. Так в одном из жилых домов в Люберцах в лифте неизвестные расклеили распечатанные на принтере листовки "Плов готов. Горячо доставим сразу Подъезды один и два".

В Коммунарке в районе улицы Липовый парк также распространяются рекламные листовки с призывами заказать доставку горячего хаша и плова: "повара с Фудсити, готовим как для себя", - написано в листовках.

Крафтовые кофейни и обжарщики намерены продолжить доставку напитков и зерен после 15 апреля.

"Мы будем работать как и прежде. Доставка есть", - сообщили "Интерфаксу" в одном из крупнейших кофейных обжарщиков Москвы "Кооперативе "Черный".

В то же время, другой крупный обжарщик Camera Obscura пока не уверены смогут ли продолжить работу после 15 апреля. "Пока доставляем. Но так быстро все меняется, кто знает какое там распоряжение будет после 15 апреля. Пока не можем сказать продолжим ли работу", - сказали "Интерфаксу" в компании.

Оба обжарщика на фоне возможных ограничений доставки накануне начали поставлять кофе в розничную продажу одного из сетевых супермаркетов.