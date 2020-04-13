Еще восемь жителей Москвы получили штрафы по 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московские суды оштрафовали еще восьмерых жителей столицы за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова

"Каждому из правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала она.

По словам Солоповой, Хорошевский суд Москвы оштрафовал трех человек, Солнцевский - тоже трех, Троицкий - двух.

Таким образом общее число москвичей, наказанных с начала апреля за нарушение режима самоизоляции, достигло 22 человек. Все они получили минимальные размеры штрафов, предусмотренные за это правонарушение.

"Во всех случаях гражданине находились в общественном месте, на улице на расстоянии более 100 метров (к примеру, на расстоянии 500 м, 14 км и т. д.) от места фактического проживания без необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами, игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции", - сказала представитель Мосгорсуда.