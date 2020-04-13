Москвичей предупредили о фейковых СМС-рассылках про штрафы и цифровые пропуска

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В московском управлении полиции призвали жителей столицы не доверять СМС-рассылкам с требованиями оплатить штрафы и приобрести цифровые пропуска для передвижения по городу через третьих лиц на фоне пандемии коронавируса.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве", - сообщается в понедельник на сайте управления.

Там отмечают, что эти СМС не соответствуют действительности. "Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно на портале mos.ru и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77", - подчеркнули в пресс-службе.

В полиции призвали граждан верить исключительно официальным источникам информации, не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт и пароли из СМС-сообщений.