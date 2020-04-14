Число выздоровевших от коронавируса в Москве выросло до 1016 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились уже более тысячи человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Количество выздоровевших увеличилось до 1016 человек", - заявила Ракова журналистам во вторник.

Ранее стало известно, что за сутки в столице было выявлено 1489 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 002.