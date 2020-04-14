Более половины пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время лечение на дому проходят около 7 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом, что составляет более половины от всех инфицированных COVID-19 в столице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому", - сказала Ракова журналистам во вторник.

Ранее заммэра также говорила, что в Москве от коронавируса в общей сложности вылечились уже более тысячи человек.

Между тем, оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил 14 апреля, что за минувшие сутки в столице выявили почти полторы тысячи заболевших коронавирусом.