В Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве оформлено уже 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник Оперативный штаб со ссылкой на главу департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Около 900 тысяч пропусков будут аннулированы из-за некорректных или недостоверных данных (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН). Лысенко пояснил, что пропуска выдаются по заявительному принципу, но все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях.

Глава департамента попросил москвичей оформлять цифровые пропуска только в случае необходимости. "Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки, или "на всякий случай". В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции", - подчеркнул Лысенко.

Он предупредил, что, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности.

С 13 апреля в Москве началось оформление для граждан цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте, а также такси. Ходить пешком по Москве по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра.