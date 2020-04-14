Московских таксистов будут отключать от агрегаторов за провоз пассажиров без пропуска

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Водителей такси, которые будут провозить пассажиров без цифровых пропусков в Москве, будут отключать от агрегаторов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы во вторник.

"С завтрашнего дня у всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, пассажиру откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции на дорогах выборочно будут проверять такси.

С понедельника в Москве была запущена система выдачи электронных пропусков для перемещений по городу на фоне ограничений из-за коронавируса. В частности, для поездки на такси водителю необходимо будет продемонстрировать пропуск.