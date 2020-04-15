Собянин назвал критичными утренние очереди в метро из-за проверки пропусков

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Массовое скопление людей в столичном метро - критичная ситуация для города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично", - написал Собянин в твиттере.

🚇 По всей Москве огромные очереди на входе в метро - проверяют наличие пропусков pic.twitter.com/Bf9JviTrHj — Соседка (@SosedkaSVAO) April 15, 2020

По его словам, в настоящее время очереди устранены. "Работа нормализована, но в дальнейшем надо переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", - подчеркнул он.

В Москве огромные очереди на входе в метро - проверяют наличие пропусков. pic.twitter.com/QiOzV3cHxJ — Анфиса (@anfisa_a_n) April 15, 2020

Собянин отметил, что проверка пропусков должна быть построена таким образом, чтобы не допускать массового скопления людей в метро. "Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал он.

Со среды в Москве и Подмосковье все поездки на общественном, личном транспорте и такси возможны только при наличии цифровых пропусков. Такие меры предусмотрены указом Собянина и постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Оформление пропусков началось в столичном регионе с понедельника, 13 апреля. Документы требуются для поездок на метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте, такси, мотоцикле, скутере и личном автомобиле. Для перемещения граждан пешком никаких пропусков пока оформлять не нужно.