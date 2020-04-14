Проезд на такси в МО будет возможен только при предъявлении электронного пропуска
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Для проезда на такси на территории Московской области будет необходимо предъявить цифровой пропуск, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"С 15 апреля таксисты в Московской области будут осуществлять перевозку только при наличии кода у пассажира. До агрегаторов и служб такси, работающих в области, соответствующее требование доведено", - говорится в сообщении.
Меры для нарушивших требование водителей и служб такси еще разрабатываются.
С 15 апреля в Московской области начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".
Пропуск дает право совершать автомобильные поездки на работу, дачу или в отдаленный гипермаркет.
Для поездок в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное число раз, а по другим причинам - не более двух раз в неделю.
Как работает приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"
В Минкомсвязи подчеркнули, что их приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе РФ без отдельных решений региональных властей.
Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации Единого портала госуслуг и позволяет использовать уже имеющуюся учетную запись пользователя в этой системе.
Пользователь в приложении может указать адрес фактического проживания и выбрать цель выхода из дома из списка. Далее в приложении формируется карточка "таймер пребывания на улице" с соответствующим QR-кодом.
Предполагается, что владелец телефона может предъявить QR-код проверяющему, который с помощью приложения "Ковид сканер" сможет получить соответствующую информацию о целях выхода из дома и прошедшем времени с момента оформления.
При этом предполагается, что у пользователя приложения "Госуслуги стопкороновирус" есть в наличии с собой документы, удостоверяющие личность.