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Проезд на такси в МО будет возможен только при предъявлении электронного пропуска

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Для проезда на такси на территории Московской области будет необходимо предъявить цифровой пропуск, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 15 апреля таксисты в Московской области будут осуществлять перевозку только при наличии кода у пассажира. До агрегаторов и служб такси, работающих в области, соответствующее требование доведено", - говорится в сообщении.

Меры для нарушивших требование водителей и служб такси еще разрабатываются.

С 15 апреля в Московской области начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Пропуск дает право совершать автомобильные поездки на работу, дачу или в отдаленный гипермаркет.

Для поездок в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное число раз, а по другим причинам - не более двух раз в неделю.

Как работает приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"

В Минкомсвязи подчеркнули, что их приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе РФ без отдельных решений региональных властей.

Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации Единого портала госуслуг и позволяет использовать уже имеющуюся учетную запись пользователя в этой системе.

Пользователь в приложении может указать адрес фактического проживания и выбрать цель выхода из дома из списка. Далее в приложении формируется карточка "таймер пребывания на улице" с соответствующим QR-кодом.

Предполагается, что владелец телефона может предъявить QR-код проверяющему, который с помощью приложения "Ковид сканер" сможет получить соответствующую информацию о целях выхода из дома и прошедшем времени с момента оформления.

При этом предполагается, что у пользователя приложения "Госуслуги стопкороновирус" есть в наличии с собой документы, удостоверяющие личность.

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