У московских водителей не будут забирать машину за езду без пропуска

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция будет составлять протоколы в отношении москвичей, выехавших на машинах без электронных пропусков, и просить нарушителей вернуться домой, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в среду.

Он подчеркнул, что полиция может отправить на штрафстоянку автомобиль при наличии особых обстоятельств, например, если у водителя диагностирована коронавирусная инфекция, если у него нет прав или он пьян, а также если есть технические проблемы с машиной.

Щитов отметил, что водителей с коронавирусом также отправляют в стационар. Он также подчеркнул, что порядок передвижения по городу в период режима повышенной готовности описан в инфографике на сайте мэра.

Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. На въездах в Москву образовались заторы.

Проблемы возникли и в московском метро: в связи с проверкой утром в среду на станциях собрались огромные очереди.