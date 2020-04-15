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В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей карантина

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки оштрафованы 213 нарушителей карантина, которые были должны самоизолироваться и лечиться дома, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Главного контрольного управления (Главконтроля).

Пандемия коронавируса

Нарушителей поместили в обсерваторы в Царицыне, Алтуфьеве, Крылатском и Химках для принудительного лечения. Общая сумма оформленных с начла эпидемии штрафов превысила 1 млн рублей.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков напомнил, что все, кто был на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить смартфон с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние и местоположение. Мэрия города выдает эти гаджеты бесплатно.

По словам Данчикова, отказ получить смартфон будет основанием перевести человека на принудительное лечение в обсерватор и привлечь к административной ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы.

На 14 апреля в городе на домашнем лечении находились 7000 человек, 500 из них уже выздоровели.

Ранее в Москве ввели закон о штрафах в 4000-5000 рублей для зараженных коронавирусом нарушителей режима карантина. Сообщалось, что им начали выдавать смартфоны Huawei с приложением "Социальный мониторинг", которое должно фиксировать их выход из дома. Гаджеты мэрии передали частные компании, предполагается, что после выписки люди должны их вернуть. Приложение "Социальный мониторинг" заработало с 3 апреля.

Москвичей, у которых не диагностирован COVID-19 могут штрафовать за нарушение требований по самоизоляции в том числе за поездки по городу без пропуска или за несоблюдения социальной дистанции.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 15 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Главконтроль Евгений Данчиков коронавирус

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