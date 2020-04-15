В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей карантина

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки оштрафованы 213 нарушителей карантина, которые были должны самоизолироваться и лечиться дома, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Главного контрольного управления (Главконтроля).

Нарушителей поместили в обсерваторы в Царицыне, Алтуфьеве, Крылатском и Химках для принудительного лечения. Общая сумма оформленных с начла эпидемии штрафов превысила 1 млн рублей.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков напомнил, что все, кто был на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить смартфон с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние и местоположение. Мэрия города выдает эти гаджеты бесплатно.

По словам Данчикова, отказ получить смартфон будет основанием перевести человека на принудительное лечение в обсерватор и привлечь к административной ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы.

На 14 апреля в городе на домашнем лечении находились 7000 человек, 500 из них уже выздоровели.

Ранее в Москве ввели закон о штрафах в 4000-5000 рублей для зараженных коронавирусом нарушителей режима карантина. Сообщалось, что им начали выдавать смартфоны Huawei с приложением "Социальный мониторинг", которое должно фиксировать их выход из дома. Гаджеты мэрии передали частные компании, предполагается, что после выписки люди должны их вернуть. Приложение "Социальный мониторинг" заработало с 3 апреля.

Москвичей, у которых не диагностирован COVID-19 могут штрафовать за нарушение требований по самоизоляции в том числе за поездки по городу без пропуска или за несоблюдения социальной дистанции.