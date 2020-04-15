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Из-за проверок пропусков на въездах в Москву образовались заторы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На въездах в Москве в среду образовались заторы из-за проверок наличия у автомобилистов цифровых пропусков, необходимых для перемещения по московскому региону, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"По периметру выстроились патрули ГИБДД, движение на каждом въезде (в столицу) сужено до одной - двух полос", - сообщает телеканал.

С водителями проводится беседа, сотрудники выясняют цель поездки и наличие цифрового пропуска. "Проверки проводятся выборочно, особое внимание уделяется машинам с немосковскими номерами", - отмечает корреспондент телеканала.

"Обкатку новой системы начали в понедельник, предсказывали, что, как минимум, в первые дни образуются заторы на дорогах. И действительно, сегодня они наблюдаются", - информирует телеканал.

Сотрудники столичного управления ГИБДД будут проверять наличие цифрового пропуска на предмет обоснованности въезда в город у всех автомобилистов и их пассажиров, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В пресс-службе управления напомнили, что с 15 апреля будет изменен формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву с учетом введения электронных цифровых пропусков. Сотрудники ДПС будут проверять наличие таких пропусков у всех участников дорожного движения: как водителей, так и пассажиров транспортных средств.

Там отметили, что в отношении нарушителей режима самоизоляции применение мер административного воздействия будет продолжено. При этом в целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей "в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы".

В полиции отметили, что в случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

В управлении напомнили, что в связи с введенным режимом повышенной готовности на всех въездах в столицу сотрудниками дорожно-патрульной службы организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требований самоизоляции.

"В случае установления фактов необъективных причин въезда в город с гражданами проводится разъяснительная работа, также им предлагается изменить свой маршрут в обратном направлении. Нарушители в установленном порядке привлекаются к административной ответственности", - сообщили в полиции.

Как разъяснили в управлении, в соответствии с законом города Москвы от 1 апреля 2020 года № 6 "О внесении изменений в статьи 2 и 8 закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" и законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется привлечение к ответственности нарушителей режима самоизоляции на основании статьи 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы.

Москва

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