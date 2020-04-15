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Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем

Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Проверки наличия спецпропуска на передвижение по Москве будут усилены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами-членами Клинического комитета по COVID-19.

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города на время действия режима самоизоляции спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.

"Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что угроза коронавируса не ослабевает, фиксируется большое количество диагностированных больных, больных с пневмонией с явными признаками коронавируса.

"Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Тем не менее, на наш взгляд, это является необходимыми мерами для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе", - подчеркнул мэр.

Клинический комитет по COVID-19 - временно действующий коллегиальный орган, сформированный по инициативе московских врачей на период противодействия новой коронавирусной инфекции.

Ранее в среду сообщалось, что в первый день действия пропускного режима в столице Москва встала в утренних пробках, а на станциях столичной подземки образовались очереди из-за того, что у горожан начали проверять электронные пропуска на передвижение. Позднее Собянин назвал массовое скопление людей в метро критичной ситуацией для города.

Мэр отметил, что проверка пропусков должна быть построена таким образом, чтобы не допускать массового скопления людей в метро. "Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал он в твиттере.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Сергей Собянин Москва

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